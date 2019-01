Maashorst krijgt trailrun: rustig rennen over onverharde paden

Veel klachten over nieuw afvalbe­leid in Meierij­stad

11:06 VEGHEL/SCHIJNDEL - Op social media regent het klachten over het nieuwe afvalbeleid in Meierijstad. Over verhoogde prijzen van het legen van de afvalcontainer, het chippen van de bakken en over de zogeheten druppel die nodig is voor betaling bij de milieustraat.