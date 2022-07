Maashorst negeerde advies om Aldi Bitswijk te sluiten, effect op centrum ‘nihil tot gering’

Brug over de Aa in Veghel gelegd, waar honderden wekkers aan komen te hangen voor Fabriek Magnifique

VEGHEL - Met groot materieel is woensdagmiddag in het Veghelse Julianapark een brug over de Aa gelegd. Die komt er zodat bezoekers van festival Fabriek Magnifique, dat vrijdag begint, via het park naar de bibliotheektuin kunnen lopen.

