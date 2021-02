Maashorst nu wel goed toegankelijk voor hulpdiensten

Hoe nu verder op weg naar de gemeente Maashorst, of niet?

12 februari UDEN/LANDERD - Verbazing, verbijstering, vreugde en verdriet. Het debat in de Tweede Kamer over de herindeling van Uden en Landerd had het donderdag allemaal, afhankelijk van de politieke voorkeur. Wat is er nou precies gebeurd en hoe gaat het nu verder met de gemeente Maashorst? Als die er nog komt.