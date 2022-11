Maashorst scherper op huishoudelijke hulp wegens tekort aan personeel: ‘Urgentie gaat voor’

MAASHORST - Het tekort aan personeel voor huishoudelijke hulp is zo nijpend dat de gemeente Maashorst en de zorgaanbieders moeten ingrijpen. Om spoedgevallen te kunnen blijven helpen, kan het zijn dat cliënten tijdelijk gekort worden in het aantal uren hulp waar ze recht op hebben. Ook doet de gemeente een ‘moreel appel’ op alle gebruikers om nog eens goed te kijken of de hulp wel nodig is of dat mensen die zelf gaan organiseren of betalen.

,,We willen de goede zorg op de goede plek blijven brengen", zegt wethouder Ramona Sour van de gemeente Maashorst. Die wens staat onder druk door het aanhoudende tekort aan personeel bij de zorgaanbieders. In een gezamenlijke brief maken de gemeente en acht grote zorgaanbieders de ruim 1900 cliënten in Maashorst deelgenoot van hun zorgen en de mogelijke gevolgen die dat voor ze kan hebben.

Afgesnoepte uurtjes

Zo kan het vanaf nu zijn dat mensen die bijvoorbeeld per week twee uur huishoudelijke hulp krijgen, daar vier weken lang een half uur op moeten inleveren. Die links en rechts ‘afgesnoepte uurtjes’ kunnen de zorgaanbieders dan weer gebruiken om echte spoed en urgentie op te vangen, bijvoorbeeld als iemand uit het ziekenhuis komt en meteen hulp nodig heeft.

In alle gevallen zal de aanpassing van de zorg in overleg met de cliënten gebeuren, zo staat in de brief. Voor wie niets hoort, verandert er dus ook niets, aldus de wethouder. Om de druk op de huishoudelijke hulp te verminderen, doet Sour ook nog een moreel appel op de gebruikers om bij zichzelf nog eens goed na te gaan of ze alle hulp wel nodig hebben en het misschien niet anders te regelen is.

Appel op hoge inkomens

De wethouder richt zich met name op mensen met de hogere inkomens. Vroeger moesten die naar rato van hun inkomen betalen voor huishoudelijke hulp, sinds 2020 betaalt iedereen 19,50 euro per maand. Sindsdien is de vraag naar hulp in heel Nederland spectaculair gestegen met alle problemen van dien. Vooral huishoudens met inkomens van 50.000 euro of 100.000 euro en meer wisten de weg naar de gemeente ineens wel te vinden, ook in Maashorst. Zo waren er in 2017 nog 1469 cliënten, op dit moment zijn dat er 1938.

In Den Haag heeft de politiek ingezien dat die maatregel daarom snel teruggedraaid moet worden maar dat duurt naar verwachting nog zeker tot 2025. ,,Dat betekent dat wij nog zeker een paar jaar in de problemen zitten", zegt Sour. Daarom is actie nu geboden.

Maar zullen (rijke) mensen afzien van huishoudelijke hulp waar ze gewoon wettelijk recht op hebben? ,,Ik hoop het wel", zegt wethouder Sour. ,,Ik denk namelijk dat veel mensen niet in de gaten hebben dat daardoor andere mensen langer op hulp moeten wachten.”

Wachtlijst: zeven weken tot zes maanden

In Maashorst staan op dit moment zo'n 1700 mensen op de wachtlijst voor huishoudelijke hulp. De wachttijd verschilt per zorgaanbieder maar varieert tussen de zeven weken en zes maanden. Bij nieuwe aanvragen voor huishoudelijke hulp gaat Maashorst daarom ook scherper kijken wat er nodig is, zo ook als de indicatie voor huishoudelijk hulp afloopt.

Wethouder Sour hoopt dat de nieuwe aanpak en het appel op de gebruikers voor enige verlichting zullen zorgen. ,,Maar dit is een fors probleem en dat zal echt niet binnen een paar weken of maanden opgelost zijn. Dit gaat echt langdurig zijn”, zegt ze.

Volgens de zorgaanbieders speelt het probleem ook bij talloze andere gemeenten in de regio. Hoe die dat gaan oplossen, is niet duidelijk. ,,Het is niet fijn om zo'n brief te moeten versturen", erkent Sour. ,,Maar wij vinden het belangrijk om naar onze onze inwoners duidelijk en transparant te zijn over wat er kan gaan gebeuren.”