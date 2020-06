Maashorst Smaak Safari maakt warme start

,,Misschien‘’, grapt Hannie Brouwer op het terras van eetcafé ‘t Pumke in Nistelrode, ,,moeten we de motor van onze elektrische fietsen uitzetten en gewoon gaan fietsen. Zodat we wat extra calorieën kunnen verbranden.’’ Ze staat met haar man Frans en twee vrienden op het punt om de fietsroute te vervolgen. ,,De soep die we hier hadden gegeten was lekker, en bij de start bij de Vrije Teugel in Uden hadden we al een hele grote truffelburger. En we hebben nog wel wat stops te gaan.’’

Het viertal behoort zaterdagmiddag tot de allereerste deelnemers aan de Maashorst Smaak Safari. Deze culinaire tocht is georganiseerd en samengesteld door Teugel Resort, in samenwerking met Oerlekker Maashorst, Maashorst Ondernemers, Platform Toerisme Landerd en Team de Maashorst.

Vier Maashorstgemeenten

Volledig scherm Ook de Pannenkoekenbakker in Zeeland doet mee aan De Smaaksafari. © Levie Vriend / BD De fietsroute is 45 kilometer en koppelt bekende trekpleisters, maar voert ook langs minder bekende maar gewoon mooie plekjes in de vier Maashorstgemeenten. Er zijn zes tussenstops bij horecaondernemers. Daar staat telkens een culinair gerechtje op de deelnemers staat te wachten.

Er is ook een uitgebreide autoroute van 130 kilometer over binnendoorwegen. ,,Maar het is goed fietsweer'', vult Frans Brouwer aan. ,,Het is tot nu toe een hele mooie route. Veel plekken waar we langs zijn gefietst kende ik al, maar op sommige zandwegen was ik nog nooit geweest. Soms stoppen we ook even, daar is voldoende tijd voor.’’

Truffelburger op een bankje

Omdat initiatiefneemster Veronique van Bree van het Teugel Resort een corona-proof evenement wilde neerzetten, zijn alle gerechten to go. Automobilisten wordt gevraagd in hun auto te eten, fietsers kunnen op het terras gaan zitten of een mooi plekje in de omgeving zoeken. ,,Dat hebben we gedaan met de truffelburger, die hebben we op een bankje in de buurt van de Vrije Teugel gegeten. Normaal doe je dat niet zo snel. Dat maakt dit heel leuk’’, zegt Frans Brouwer.

Op het terras in Nistelrode zit ook Wim Muller samen met zijn partner Sandra Timmerman en twee vrienden. Ook zij fietsen mee. Hun courgettesoep met parmaham hebben ze net op. Nu kletsen ze even gezellig. ,,Maar we moeten zo eigenlijk weer verder, want we blijven steeds lang hangen op de terrassen en willen wel alle horecaplekken bezoeken’’, zeggen ze. Muller: ,,Als we fietsen ligt het tempo gelukkig wel hoog hoor, zeker bij de vrouwen. Die fietsen goed door.’’

Kleine paadjes

Het groepje is pas op de helft, maar heeft al veel moois gezien. ,,Een hoop kleine paadjes langs mooie velden, en net kwamen we langs Het Maashorst Varken, een mooie boerderij’’, vertelt Muller, die de fietsroute boven de autoroute verkoos. ,,Zo zie je echt wat van de omgeving. In de auto gaat iets moois snel langs je heen, nu kan je even stoppen. En we hebben zo een lekker windje, wat bij dit warme weer wel welkom is.’'