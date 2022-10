Maashorst steunt lokale omroep Dtv Nieuws voor vier jaar

Van de voormalige gemeente Uden kreeg Dtv Nieuws tot dusver 100.000 euro per jaar. Na het samengaan met Landerd is dat volgens de nieuwe gemeente Maashorst niet genoeg om het journalistieke werk goed te kunnen doen.

Betrouwbare partner

Dat geld krijgt de omroep tot en met 2026, net zo lang als de zendmachtiging loopt. Voorheen was er elk jaar gedoe over aanvullende subsidies voor de omroep. Op deze manier weet Dtv waar het de komende jaren op kan rekenen en toont de gemeente zich volgens eigen zeggen ‘een betrouwbare partner'. Het extra geld is onder meer nodig om apparatuur in te huren voor radio-uitzendingen in Schaijk, Zeeland en Reek, kosten voor auteursrechten en een betere betaling van het personeel.