Maashorst trekt belastingen gelijk: inwoners Landerd zijn goedkoper uit, Udenaren gaan iets meer betalen

UDEN/LANDERD - Het gelijktrekken van allerlei belastingen en heffingen in de nieuwe gemeente Maashorst pakt gunstig uit voor de inwoners van Landerd. Een Landerds huishouden van meerdere personen betaalt volgend jaar gemiddeld zo’n 733 euro tegenover 762 dit jaar. Udenaren betalen in 2022 zo’n 722 euro.

Van begraven en marktgeld, van rioolrecht tot toeristenbelasting, alle verschillende belastingen en tarieven die in Uden en Landerd gehanteerd worden, zijn voor de nieuwe gemeente Maashorst vergeleken en waar nodig grotendeels gelijkgetrokken. Dat levert een waslijst aan tarieven op die per 1 januari gaan gelden.

Minder betalen

Voor de gemiddelde inwoner van Landerd heeft de fusie als voordeel dat hij of zij in Maashorst minder hoeft te gaan betalen. Geen 762 euro zoals dit jaar nog maar 733 euro in 2022. Udenaren zien het totaalbedrag voor onder andere riool, afval en ozb juist stijgen van 713 naar 722 euro voor een meerpersoonshuishouden. Voor bedrijven is het sommetje vergelijkbaar: in Landerd daalt de totaalsom van 1606 naar 1397 euro, in Uden gaat het juist omhoog van 2375 naar 2447 euro.

Het overzicht van alle tarieven in de nieuwe gemeente Maashorst.

Ozb nog niet

In dat plaatje is, onder voorbehoud, ook de onroerend zaakbelasting (ozb) opgenomen. Dat tarief moet echter wettelijk door de nieuwe gemeenteraad van Maashorst worden vastgesteld dus dat kan nog veranderen ten opzichte van de huidige raming.

Wat betreft de rioolheffing hanteren de beide gemeenten nog even hun eigen systeem. In Landerd is dat gebaseerd op waterverbruik (‘de vervuiler betaalt') terwijl Uden een eigenarenbelasting kent. De Landerdse politiek wil dat graag zo houden en dus mag de nieuwe gemeenteraad zich ook daar volgend jaar over buigen.

Toeristenbelasting

Net als Landerd gaat Uden vanaf 2022 toeristenbelasting heffen, een belasting die Uden niet kende. Het tarief is vastgesteld op 1,20 euro per persoon per nacht en 0,85 euro voor wie in een groepsaccommodatie of kampeerboerderij verblijft.

In een groot aantal gevallen verandert er niks of worden de tarieven alleen met inflatiecorrectie aangepast. Zo blijft parkeren volgend jaar gewoon 1 euro per uur kosten, alleen in het centrum van Uden overigens.

Marktgeld

Op andere gebieden houdt de gemeente Maashorst bestaande verschillen overeind. Een groenteboer op de Udense markt moet bijvoorbeeld 23,85 euro per meter marktgeld betalen terwijl dat tarief in Landerd slechts 9,30 euro per meter bedraagt. Maar er is dan ook een groot verschil in het soort markt, is de redenering van Maashorst.

De lijst met belastingen, rechten en tarieven wordt in de laatste decembervergadering van beide gemeenteraden als hamerstuk afgetikt. Dit ondanks enkele opmerkelijke verschillen die het Landerdse raadslid Jacques Pijnappels constateerde.

Zo moet een winkel die buiten de reguliere tijden extra geopend wil zijn, daarvoor in Uden 343 euro betalen terwijl Landerd 32 euro vraagt. Andersom kostte een drank- en horecavergunning in Landerd 415 euro en in Uden 218. Dat wordt nu met elkaar gemiddeld.