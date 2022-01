Maashorst trekt de regels een beetje gelijk: verbod op lachgas, horeca langer open

PeelrandWo­nen bouwt in 2022 vierentwin­tig sociale huurwonin­gen

BOEKEL - Twintig sociale huurwoningen in plan De Burgt in Boekel en vier in plan Voskuilen in Venhorst. Dat is het aantal woningen dat de Boekelse woningcorporatie PeelrandWonen dit jaar in de gemeente Boekel gaat realiseren.

4 januari