Maashorst vangt 150 asielzoekers op op reserveveld van Festilent in Zeeland

Met de opvang helpt Maashorst het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA), dat al tijden de noodklok luidt, omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. ‘Het COA heeft ook ons gevraagd of er ruimte is om mensen tijdelijk op te vangen. Ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de staatssecretaris hebben een oproep gedaan aan de veiligheidsregio’s om ondersteuning. Omdat verschillende gemeenten in Veiligheidsregio Brabant-Noord al verantwoordelijkheid hebben genomen, hebben wij aangegeven dat we hier aan mee willen werken", schrijft burgemeester Paul Rüpp in een brief aan omwonenden.