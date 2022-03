Maashorst vangt 88 Oekraïners op in leegstaande gebouwen; 2 in Uden, 1 in Schaijk

Buurt wil meepraten over nieuwbouw in oude gemeente­huis Heesch: ‘Zet ons niet buitenspel’

HEESCH - Wat gaat er gebeuren met voormalige broederhuis De La Salle in Heesch? Omwonenden schrikken van de massale nieuwbouw en vrezen verlies van flora en fauna in hun straat. Ze willen niet aan de zijlijn staan. ,,Laat ons nú meedenken en niet wanneer alles al in beton gegoten is.”

11 maart