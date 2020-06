Maashorst verdient beter bestuur

Al bijna drie jaar wordt nu gewerkt aan een nieuw vijfjarenplan om verder te gaan. Al ver vóór 2019 lagen voorstellen van de uitvoerende stichting ‘Maashorst in Uitvoering’ op het bureau van de opdrachtgever, het Bestuurlijk Regieteam (BRT) met daarin wethouders van de vier Maashorstgemeenten en het hoofd van Staatsbosbeheer. Deze voorstellen werden niet besproken of genegeerd. Betrokken bestuurders en ambtenaren haakten af.

Liever huurde het BRT dure adviseurs en interim-managers van buiten in. Maar ook hun adviezen worden tot nog toe nauwelijks opgevolgd. Besluiten worden herroepen. Het gaat van: een stap vooruit, twee stappen terug. Alleen in woord en niet in daad wordt geluisterd naar de adviesraden. Het bestaande sturingsmodel wordt opgeblazen zonder een duidelijk alternatief te hebben. Enige wethouders praten in het BRT anders dan in de gemeenteraden. Bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen ze niet. Wel wordt ruzie gemaakt over de naam ‘Maashorst'.