Maashorst verhoogt beloning voor huishoudelijke hulp; kostenpost van half miljoen extra

MAASHORST - De gemeente Maashorst gaat zorgaanbieders extra belonen voor het leveren van huishoudelijke hulp aan mensen die dat zelf niet meer kunnen. Het plan is om het uurtarief op te trekken van 26,53 naar 29,33 euro per uur, het gangbare tarief in deze regio. De gemeenteraad moet op 14 juli nog wel instemmen met het voornemen van burgemeester en wethouders.

Met de tariefsverhoging hoopt Maashorst dat zorgaanbieders beter personeel kunnen werven voor huishoudelijke hulp. De bedrijven hadden bij de gemeente aangegeven dat ze voor het afgesproken tarief geen zorg meer konden leveren.

Verschillende tarieven

De verhoging, met terugwerkende kracht tot 1 januari, maakt een einde aan de verschillende tarieven die er binnen de gemeente Maashorst waren. Uden sloot in 2014 een scherp tienjarig contract af met een veel lager uurtarief dan veel buurgemeenten - waaronder Landerd - die samen een regiocontract met de zorgaanbieders afsloten.

Scherp tarief

,,Zo'n scherp tarief is voor ons als gemeente heel fijn maar de dienstverlening aan onze burgers staat voorop", zegt wethouder Ramona Sour (zorg en welzijn, Jong Maashorst). ,,We zullen nu heus niet in een keer meer mensen kunnen helpen en we lossen er de krapte op de arbeidsmarkt ook niet mee op, maar we willen wel voorkomen dat de wachtlijsten verder oplopen. De rek is eruit geven de zorgaanbieders aan. Als gemeente moet je dan iets doen om heel grote problemen te voorkomen.”

Extra kosten: 5 ton per jaar

Nu al zorgde het tarief voor verschillen binnen de gemeente: in de oude gemeente Landerd was de dienstverlening ‘stabiel’, die in de gemeente Uden ‘stukken minder’ zoals de wethouder begin dit jaar al meldde. Bijkomend voordeel kan ook zijn dat personeel in de zorg dat tot dusver elders meer kon verdienen nu binnen de eigen gemeente kan werken. Om ervoor te zorgen dat de tariefsverhoging van bijna 3 euro meer ook echt naar het personeel gaat, wordt dat vastgelegd in een aparte bijlage in het nieuwe contract. Op jaarbasis kost de tariefsverhoging Maashorst 500.000 euro per jaar, in 2022 én 2023.

Eigen bijdrage

Mensen die in aanmerking komen voor huishoudelijke hulp betalen daarvoor een eigen bijdrage van 19,50 euro per maand, ongeacht het eigen inkomen. Voorheen was die bijdrage wel inkomensafhankelijk. Sinds dat is afgeschaft, doen veel meer mensen een beroep op de gemeente. Ook dat heeft de huidige problemen mede veroorzaakt, aldus de wethouder.