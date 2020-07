Maashorst verwelkomt eerste wisentkalfje van ook ter plaatse geboren koe

Veghel doet graag mee aan een spontane picknick in het Juliana­park

0:11 VEGHEL - Sfeer is er in Veghel op de Noordkade, op de Markt, maar de spontane picknick in het Veghelse Julianapark was vandaag toch de overtreffende trap van gezelligheid. Teun Horck zorgde voor gevulde picknickmanden, houtblokken en fakkels én muziek.