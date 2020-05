Maashorst vraagt bezoekers naar mening over grazers

Martien van der Heijden uit Erp naar laatste rustplaats achter de duofiets

17:46 ERP - ,,Verguld zijn we er mee. We hebben vader thuis kunnen verzorgen en op de boerderij afscheid van hem kunnen nemen. Heel intiem. Het was een licht van een uitvaart.” Oud-Indië veteraan Martien van der Heijden uit Erp is donderdag door zijn kinderen met de duofiets weggebracht naar zijn laatste rustplaats. Hij was bijna 95 jaar.