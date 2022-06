Maashorst wil minstens 25 procent minder inwoners met een bijstandsuitkering

Column tHans Mick Jagger ziek: ik vloekte stevig maar dat was niks vergeleken bij Nederlands Kampioene Zelfmede­lij­den

AMSTERDAM - Wie heeft haar niet gezien, die boze Stonesfan. ,,Ik ga in het vervolg wel naar Frans Bauer. Waarom? Omdat-ie altijd gezond is”, spuugde de vrouw in de microfoon van Shownieuws. Daar stond ze voor de Johan Cruijff Arena, net buitengezet omdat The Rolling Stones hun geplande concert hadden afgezegd. Op het allerlaatste moment bleek dat zanger Mick Jagger corona had.

18 juni