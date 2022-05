Maashorst wil sneller bouwen, vooral voor speciale doelgroepen

MAASHORST - Minstens duizend nieuwe woningen in de komende vier jaar. Dat is het doel dat de gemeente Maashorst zich gesteld heeft. Met de zogeheten versnellingsagenda die nu klaar is, willen burgemeester en wethouders vooral vaart maken voor speciale doelgroepen zoals ouderen of jongeren die zorg nodig hebben.

Ook al is het niet bepaald concreet, wethouder Franko van Lankvelt (wonen, CDA) is trots op de versnellingsagenda voor de woningbouw die nu gepresenteerd is. ,,Het klinkt misschien een beetje abstract maar met dit pakket aan maatregelen hopen we de bouw van nieuwe woningen in onze kernen echt sneller te kunnen uitvoeren.”

Harde en zachte plannen

Keuzes maken en prioriteiten stellen speelt daarbij een belangrijke rol. ,,Er is een enorm aanbod aan plannen", aldus de wethouder. Tot aan 2040 gaat het om plannen voor zo’n 3500 woningen, rijp en groen of zoals dat in bouwkringen heet ‘zachte en harde plannen’. Versnellen kan door juist die plannen eruit te pikken die nog maar een klein zetje nodig hebben. Zodat misschien na drie jaar al duizend woningen gerealiseerd zijn? ,,Hopelijk is dat zo”, zegt Van Lankvelt. ,,Doel is wel om dat aantal sneller te halen.”

Tijdelijke huizen op tijdelijke plekken

Plannen voor speciale doelgroepen krijgen daarbij voorrang, denk aan woningen voor ouderen of jongeren die zorg nodig hebben. Verder is Maashorst met woningcorporatie Area in overleg om tijdelijk huizen neer te zetten op tijdelijke locaties. Wat voor huizen dat zijn en waar die precies gaan komen, kan Van Lankvelt niet zeggen. De woningen zijn in elk geval voor iedereen bestemd: van vluchteling uit Oekraïne tot de reguliere woningzoekenden uit de eigen gemeente.

Maashorst wil ook dit jaar nog werk maken van een nieuw grondbeleid waarbij de gemeente in voorkomende gevallen actief de markt op gaat om grond aan te kopen zodat er gebouwd kan worden. Tot dusver wachtte Maashorst vooral af, de meeste fracties zijn inmiddels voorstander van een actieve grondpolitiek.