Maashorst zegt Osse milieustraat snel vaarwel

Kruisheren­ka­pel Uden bouwt aan ‘Muur van de Toekomst’

UDEN - Jong en oud, kunstenaar en knutselaar, inwoner van Maashorst of daar naar toe gevlucht, samen hebben ze gewerkt aan een grote ‘Muur van de Toekomst’ die komende tijd in de Kruisherenkapel in Uden te zien is. Een bijzonder project bestaande uit tachtig kleurig versierde kartonnen dozen.

8 december