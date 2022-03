Maashorst zoekt nog 800 gezinnen die 800 euro energietoeslag willen

Maashorst geeft hiermee als een van de eerste gemeenten in de regio duidelijkheid over deze landelijke regeling. Die moet minima helpen nu energienota’s hoger uitvallen. Vorige week gaf minister Schouten (Armoedebeleid) aan gemeenten groen licht om de toeslag alvast te gaan uitkeren.

Maashorst doet dit in twee etappes: 400 euro in april en nog eens 400 in mei. ,,De toeslag gaat misschien nog iets omhoog. Dat horen we in mei en dan kunnen we dat meteen toevoegen aan de tweede betaling”, aldus wethouder Ramona Sour (Jong Maashorst, zorg en welzijn).