Maashorstbestuur blijft pal achter wisent en tauros staan

Eigenaar café-zaal Hees­wijk-Din­ther: ‘Dorpscafés hebben het onevenre­dig zwaarder dan stadscafés’

18 maart HEESWIJK-DINTHER - Dat de horeca het in de coronacrisis heel zwaar heeft, is bekend. Maar daarin zijn er gradaties; volgens Hans en José van Til worden cafés in de dorpen onevenredig zwaar getroffen. Het paar ziet grote verschillen tussen bijvoorbeeld de kroegen op de Bossche Markt en hun café-zaal Elsie in Heeswijk-Dinther.