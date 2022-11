Maashorstburgers voeren strijd tegen tauros weer op na nieuwe incidenten in natuurgebied

Kant-en-kla­re huurover­een­komst moet criminelen weren uit buitenge­bied

KELDONK – Boeren die hun schuren of lege stallen willen verhuren, kunnen voortaan een model-huurovereenkomst gebruiken die is getoetst door de gemeente, de politie en het Openbaar Ministerie. Het is een eerste stap in een nauwere samenwerking om criminaliteit in lege schuren en stallen tegen te gaan.

