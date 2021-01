Maatje kleiner: basisschool De Bunders in Veghel maakt zich op voor nieuwbouw

Het gebouw van De Bunders is nu veel te groot voor het aantal leerlingen dat de school telt. Het gebouw staat er al vanaf 1977 en is aan vervanging toe. De nieuwe school biedt straks plek aan zo'n 150 leerlingen en is zo'n 800 vierkante meter groot. Dat is een stuk kleiner dan de school die er nu staat. ,,We gaan het terugbrengen naar de maat die bij deze school en de behoeften in deze wijk hoort. De overtollige meters eraf dus", zegt Skipov-directeur Berry Tomas.

Wat te doen met de ruimte?

Dat betekent dat er op het totale perceel ruimte overblijft. Skipov gaat onderzoeken wat de beste plek is voor de school op dit perceel en hoe de resterende ruimte het beste ingericht kan worden. Doordat de nieuwe school niet precies op dezelfde plek als het oude gebouw hoeft te staan, kan het oude gebouw nog lang gebruikt worden.

In de ruimte die de school zelf niet nodig had, zit nu bijvoorbeeld tijdelijk de onderbouw van basisschool De Uilenbrink. Ook die school is nieuw aan het bouwen en die bouw loopt vertraging op. Toch is het niet zo dat de Bunders moet wachten tot de kinderen van de Uilenbrink over kunnen naar hun nieuwe school.

,,Het vooronderzoek van de bouw duurt sowieso wel een half jaar. Tegen die tijd zitten alle leerlingen van de Uilenbrink in hun nieuwe klaslokalen", zegt Tomas.

Tijd voor aanpak De Bunders

In 2018 onderzocht Skipov of De Bunders en en basisschool ’t Heibosch samen verder zouden kunnen gaan onder één dak. Beide scholen liggen in wijk De Bunders. ,,Maar ouders bleken toch te hechten aan een school in hun eigen deel van de wijk. Dat snap ik ook wel. 't Heibosch is inmiddels opgewaardeerd en uitgebreid tot Integraal Kind Centrum. Deze school loopt goed en zit goed vol. Nu is het tijd om de Bunders eigentijds en geschikt voor de toekomst te maken.”

Uilenbrink duurder door vertraging

Scholenstichting SAAM, waar basisschool de Uilenbrink onder valt, krijgt van de gemeente een aanvullende bedrag van ruim 25.000 euro voor de vertraging in de nieuwbouw van de Uilenbrink. Het college had eerder besloten om van 1 september 2019 tot 1 november 2020 de tijdelijke huisvesting van de school tijdens de bouw te bekostigen.

Omdat de oplevering zo'n zes maanden langer op zich laat wachten is er extra geld nodig. De onderbouw zit voorlopig nog goed bij de Bunders aan de Buitendonk en de bovenbouw kan tot de oplevering blijven in het voormalige Pabo-gebouw aan de Deken van Miertstraat.