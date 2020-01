Maatregelen na aanval tauros; stichting haalt dieren weg van publiek

Cora behandelde 7000 huilbaby's

5 januari 7000 baby’s hielp ze van het huilen af, in de fysiotherapiepraktijk die Cora Raaijmakers in 1978 met haar man begon, in Schaijk. Maar nu is het tijd om het wat rustiger aan te doen. Maar geen paniek, de opvolgers staan al klaar.