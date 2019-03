Maatregelen tegen 'wildparkeren’ op de Markt in Veghel

Het ‘wildparkeren’ is ook de gemeente opgevallen. De Markt heeft onlangs bij de herinrichting bewust een open karakter gekregen om ervoor te zorgen dat er bij evenementen zo min mogelijk obstakels zijn die moeilijk te verwijderen zijn. De parkeervoorzieningen zijn met borden, en blauwe belijningen aangegeven. ,, In de praktijk merken we dat de gekozen inrichting nog niet voldoende is om de parkeeroplossing goed te laten functioneren", stelt de gemeente. Handhavers controleren wel en dat helpt eventjes, maar dat is op langere termijn geen oplossing, menen gemeente en centrummanagement. Daarom wordt de Markt binnenkort enigszins aangepast. Hoe is nog niet bekend.