Mag Agron Advies uitbreiden? Einde conflict tussen buren Odiliapeel lijkt in zicht

‘Publieks­lie­ve­ling’ Brownies&downieS komt in handen van Albron

VEGHEL/UTRECHT - De van oorsprong Veghelse horecaketen Brownies&downieS wordt onderdeel van Albron. Dat zijn de twee bedrijven overeen gekomen. Bij het tien jaar bestaande Brownies&downieS, dat 54 lunchroom-vestigingen in het hele land heeft, werken in totaal ruim duizend mensen met een beperking. Albron is vooral bekend als cateraar en is actief is op zo'n 700 locaties.

16:09