Magneetvissen, de enige hobby die alleen maar geld oplevert

Honden van Rudi Lubbers al half jaar in Schaijk: ‘hij is hier één keer geweest’

20 september SCHAIJK- Ze waren dé reden dat legendarisch oud-bokser Rudi Lubbers en zijn vriendin Ria in Bulgarije tot zwerven waren veroordeeld: hun geliefde hondjes. De dieren móesten opgevangen worden, anders lieten Rudi en Ria zich niet helpen. Petra en Co Vergeer uit Schaijk wierpen zich op tijdelijk voor de dieren te zorgen, maar zitten er een half jaar later nog steeds mee.