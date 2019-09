Magneetvisser vindt granaat en neemt deze mee naar huis, 50 tot 60 woningen in Veghel ontruimd

Erwin en Elize Janssen koninklijk geëerd bij herdenking in Eerde

21:23 VEGHEL - Erwin Janssen en Elize Janssen- Smits (beiden uit 1967) uit Eerde zijn vandaag bij de herdenking van 75 jaar bevrijding in Eerde koninklijk onderscheiden. Ze zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Het echtpaar zet zich beiden al jaren in voor de Eerdse gemeenschap en voor de veteranen.