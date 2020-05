Maison van den Boer wankelt door coronacrisis, Veghels familiebedrijf doet beroep op crediteuren via brief

CDA Uden: veiligheid voor dassen gaat ten koste van fietsers

13:46 UDEN - Het verbeteren van het leefgebied voor de das rondom de A50 is ten koste gegaan van de veiligheid voor fietsers tussen Mariaheide en Uden. Het CDA Uden vraagt zich af of er alternatieven zijn voor de oplossing die gekozen is voor het fietspad langs De Corridor.