Man (27) uit Veghel zwaargewond na botsing tegen boom in Elsendorp, slachtoffer in kritieke toestand in ziekenhuis

BZB tovert Udens theater om tot Volkelse kroeg

8:21 UDEN - De bandleden van BZB gaven een tijdje geleden aan dat ze het vanaf 2020 wat rustiger aan zouden doen. Ze willen minder optreden in theaters en vooral op een aantal grote festivals zoals Festyland spelen. Maar van dat rustig aan doen was zaterdagavond in Markant nog weinig te merken tijdens de tweede en laatste editie van Vrienden van Volkel Live.