Man (31) bedreigt voetganger met vuurwapen vanuit rijdende auto in Odiliapeel

Koninklij­ke eer voor ‘Smous’ Peter Lukassen

14:31 ZEELAND - Peter Lukassen (60) is deze zondag koninklijk onderscheiden tijdens de jubileumreceptie in het kader van het 55-jarig bestaan van carnavalsvereniging De Smouskes in Zeeland. Burgemeester Marnix Bakermans speldde hem de versierselen op die behoren tot de titel Lid in de Orde van Oranje Nassau.