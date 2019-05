Man (33) verkeert in levensgevaar na vechtpartij Heeswijk-Dinther

HEESWIJK-DINTHER - Bij een nachtelijke knokpartij in Heeswijk-Dinther is een 33-jarige man uit die plaats zwaar gewond geraakt. Al anderhalve dag vechten dokters en hijzelf in het ziekenhuis voor zijn leven. Inmiddels is één verdachte aangehouden.

De vechtpartij had plaats omstreeks vijf uur in de nacht van zaterdag op zondag, op de Hoofdstraat pal voor café In d'n Ollie. Volgens de politie kreeg het slachtoffer daar woorden. Dat ging over in knokken waarbij het snel uit de hand liep. Om 5.18 uur werd de ambulance opgeroepen voor het slachtoffer, amper tien minuten later ook de traumahelikopter.

Het slachtoffer werd volgens de politie ‘in kritieke toestand’ opgenomen in het ziekenhuis, in Nijmegen. Hij heeft hersenletsel opgelopen en zijn toestand is nog altijd zorgwekkend. Familie en vrienden van de man leven sinds de vroege ochtend van zondag tussen hoop en vrees. In whatsapp-groepen, ook in Vorstenbosch waar de man opgroeide, houden ze elkaar voortdurend op de hoogte.

Getuigen

Volgens berichten in die appgroepen is het slachtoffer toegetakeld door twee mannen. De politie deed hier maandagmiddag geen specifieke mededelingen over. Wel benadrukt de woordvoerder dat het onderzoek ‘in volle gang is’. Enkele getuigen hebben hun verhaal gedaan en inmiddels is één persoon aangehouden.