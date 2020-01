Man (63) gewond na aanval door stier in Uden: ‘Dit incident is voor ons de druppel’

UPDATEUDEN - Een 63-jarige man is zondagmiddag gewond geraakt nadat hij werd aangevallen door een stier in natuurgebied de Maashorst in Uden. De politie bevestigt dat zij rond 16.00 uur een melding ontving van het incident.

Waarschijnlijk was de 63-jarige man aan het wandelen. Hij zou door de hoorns van de stier verwond zijn en de man zou zelfs even omhoog gegooid zijn door het dier. Meerdere hulpdiensten kwamen na het incident ter plaatse. Er werden twee ambulances en een traumahelikopter opgeroepen. Het slachtoffer is ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Het incident gebeurde aan de Karlingerweg in Uden, dat in natuurgebied de Maashorst ligt. De Karlingerweg valt in het begrazingsgebied Brobbelbies waar taurossen lopen.

Informatie verzamelen

De kuddebeheerders in de Maashorst zijn zondagavond bezig om informatie te verzamelen over wat zich precies heeft voorgedaan. Daarna bepalen ze in overleg met de stichting Maashorst in Uitvoering (met daarin de gemeenten Uden, Landerd, Bernheze en Oss) en Staatsbosbeheer, of en wat voor actie ondernomen moet worden.

Discussie laait op

Intussen laait de discussie over de aanwezigheid van grote grazers in het natuurgebied alweer op. De Wildbeheerenheid Groot Maashorst liet zondagavond al weten dat dit incident voor hen de druppel is. Ook in de politiek is er vorig jaar veel te doen geweest over de veiligheid van recreanten in de Maashorst. Tegenstanders willen dat de taurossen en wisenten uit de Maashorst verdwijnen zodat wandelaars en fietsers weer overal veilig kunnen komen.

Niet voor het eerst

Het is niet voor het eerst dat wandelaars gewond raken na een aanval van een stier in de Maashorst. Vorig jaar maart raakten twee wandelaars uit Zeeland gewond toen een tauros op hen afkwam. Dat was in een klein begrazingsgebied aan de Zevenhuizerweg aan de Zeelandse en Udense kant van de Maashorst waar de kudde taurossen liep. Na het incident werd de betreffende kudde weggehaald uit het gebied. Eerder waren er al twee incidenten met een wisentstier. De wisenten lopen in een afgesloten begrazingsgebied.