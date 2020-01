Man (63) gewond na aanval door stier in Uden

‘Bart dun Urste’ is prins carnaval van Empeldonk

4 januari ERP - Bart van der Rijt is zaterdagavond onthuld als de nieuwe prins van Empeldonk. Prins Bart dun Urste is een bekend bij carnavalsvereniging de Uilen in Erp waar hij voorzitter is van de technische commissie en ook een plek heeft in de optochtcommissie.