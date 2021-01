Man aangehouden in Erp na rijden met vals rijbewijs en bijna een liter wodka op

In Herinnering Harrie Hanenberg werd 106: gewoon niks mankeren was zijn advies

17 januari 106 levensjaren jaar vangen in één krantenpagina is een ondoenlijke opgave. Zoals je ook geneigd zou zijn te zeggen dat 106 jaar worden ondoenlijk is. Harrie Hanenberg liet het makkelijk lijken. ,,Gewoon niks mankeren’’, was zijn advies als er gevraagd werd naar zijn geheim. Dat gebeurde vaak.