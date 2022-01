Man aangereden op A50 bij Sint-Oedenrode, slachtoffer buiten levensgevaar

VideoSINT-OEDENRODE - Een man is woensdagavond aangereden op de A50 bij Sint-Oedenrode. Het slachtoffer liep op dat moment over de weg. De snelweg was tot middernacht in beide richtingen afgesloten, meldde Rijkswaterstaat.

Het slachtoffer werd buiten levensgevaar in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Eerder werd gemeld dat er meerdere gewonden zouden zijn, maar dit bleek later om één persoon te gaan. De schade aan beide auto’s was aanzienlijk.

Een eerste botsing vond rond 19.00 uur plaats tussen twee personenauto's. Het slachtoffer, wiens auto in de middenberm terechtkwam, liep over de snelweg richting de vluchtstrook.

Volgens de Officier van Dienst ging de man daarna terug naar de middenberm en werd hij vervolgens aangereden door een bestelbus in tegenovergestelde richting. Waarom de man terugging, is onbekend. De bestuurster die betrokken was bij de eerste botsing bleef ongedeerd. Haar auto belandde in een sloot.

,,In beide rijrichtingen van de snelweg liggen brokstukken. Al het verkeer wordt nu teruggestuurd zodat de verkeersongevalleninspectie onderzoek kan doen naar de oorzaak", aldus een woordvoerder van de politie.

Weg weer open

De ANWB meldde dat de snelweg af was gesloten tussen Sint-Oedenrode en Eerde in beide richtingen. Automobilisten konden omrijden via Den Bosch over de A2 en A59.

Na het politieonderzoek, dat rond 22.00 uur is afgerond, ging Rijkswaterstaat aan de slag om de vangrail te herstellen en de weg schoon te maken. Na dit werk werd de A50 rond middernacht weer geopend.

Volledig scherm Een ongeluk op de A50 bij Sint-Oedenrode. © Persburo Sander van Gils

Volledig scherm Een ongeluk op de A50 bij Sint-Oedenrode. © Persburo Sander van Gils

Volledig scherm Een ongeluk op de A50 bij Sint-Oedenrode. © Persburo Sander van Gils

Volledig scherm Een ongeluk op de A50 bij Sint-Oedenrode. © Persburo Sander van Gils

Volledig scherm Een ongeluk op de A50 bij Sint-Oedenrode. © Persburo Sander van Gils



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.