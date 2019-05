Man bedreigt ambtenaar in publiekshal gemeentehuis Uden

Pas twee derde van huizen op Land van Dico Uden verkocht

11:49 UDEN - Een jaar nadat de verkoop van de huizen en kavels op het Udense ‘Land van Dico’ is gestart, is pas zo’n twee derde verkocht. ,,Dat is volgens planning”, aldus woordvoerder Rik Hammer van ontwikkelaar Heijmans. Fase twee van het woonproject gaat mogelijk versneld in de verkoop.