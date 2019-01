Man die agent schopte in Veghel krijgt mogelijk tbs

Drie Essen Uden krijgt eindelijk nieuwe zwembad­lift

13:38 UDEN - Zwembad Drie Essen in Uden neemt volgende week een nieuwe badlift in gebruik waarmee ouderen en gehandicapten in en uit het water getild kunnen worden. De Werkgroep Gehandicapten Zwemmen is blij dat het noodzakelijke apparaat voor hun doelgroep eindelijk is aangeschaft.