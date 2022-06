Man die Stef Muller doodde in Uden vindt zichzelf ‘onschuldig persoon’ en doet opnieuw beroep op zelfverdediging

Wim Helsen gaat op zoek naar de clou van het leven

TILBURG/VEGHEL/DEN BOSCH - Het was lang wachten op de nieuwe show van Wim Helsen. Na een kort rondje langs onder meer Tilburg, doet hij met Niet mijn apen, niet mijn circus nu eerst thuisland België aan. Volgend jaar is de onvoorspelbare Vlaamse cabaretier weer in de buurt te bewonderen.

4 juni