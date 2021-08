Man gewond bij steekpartij tijdens koopavond in centrum van Uden

HET DORP VAN Yvette Bloemen: ‘Erp moet energie en gemeen­schaps­zin behouden’

16 augustus ERP - Yvette Bloemen (50) woont al ruim 20 jaar in Erp, ze is getrouwd met Jan Fransen en heeft twee honden. In het dagelijks leven is ze vakgroep manager Kindergeneeskunde in het Jeroen Bosch Ziekenhuis.