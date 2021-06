Man gewond na botsing tussen fietsers en auto in Uden, chauffeur (26) rijdt door

Update + Video A50 bij Veghel is weer open, uren na ongeluk met gekantelde vrachtwa­gen

8 juni VEGHEL - Op de A50 ter hoogte van Veghel is dinsdagochtend vroeg een vrachtwagen gekanteld. Dat gebeurde rond 06.15 uur. De A50 is door het ongeluk dicht tussen Veghel en Veghel-Noord. De weg - die bezaaid was met graan - is weer open voor het verkeer.