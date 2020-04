Man gewond na vermoedelijk kortsluiting op de camping in Schaijk

Geen doorstart voor exclusieve snackbar De Goudtsmidt in Uden

16:09 UDEN - De failliet verklaarde exclusieve snackbar De Goudtsmidt in Uden maakt geen doorstart als friettent of horecazaak. De complete inventaris van de zaak aan Pastoor Spieringsstraat/Promenade is geveild. Vrijdag kwamen de kopers hun spullen ophalen.