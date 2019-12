Man heeft engeltje op zijn schouder en overleeft flinke botsing in Odiliapeel

Gebeten schapen taxeren in Venhorst: ‘Een wond van 4,5 cm? Dan is het bijna zeker een wolf’

7:50 VENHORST - Als een volleerd chirurg snijdt Henk Emmerzaal de huid weg van een dood schaap in Venhorst. Om de bijtwonden goed bloot te leggen. Met een speciale duimstok meet hij de afstand: ruim 4,5 centimeter. Dan kun je er volgens hem bijna vanuit gaan dat het een wolf is geweest. Maar uiteindelijk is het dna-onderzoek allesbepalend.