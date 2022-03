Man krijgt tak op zijn hoofd bij het snoeien en raakt zwaargewond in Veghel

Bevrij­dings­park is jubileum­bank Uden-Lipp­stadt rijker

UDEN - In het Duitse Lippstadt staat er al een, sinds woensdag ook in Uden: een speciale zitbank ter herinnering aan de 50-jarige vriendschapsband tussen Uden en Lippstadt. De eiken bank in het Bevrijdingspark is gemaakt door André van Boxtel uit Odiliapeel die ook tekende voor het net zo stevige exemplaar in Lippstadt.

9 maart