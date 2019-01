Man met wapen aangehouden in Uden na korte zoektocht boven centrum met politiehelikopter

Klachten over ratten in De Bunders in Veghel

25 januari VEGHEL - Bij wijkraad de Bunders in Veghel zijn meerdere klachten over ratten binnengekomen. Onder andere in de Koekoeksdonk en de Veulenweide veroorzaken ratten overlast, zo laat de wijkraad weten. De gemeente doet alleen aan preventie en bestrijding in openbaar gebied, dus wie geen ratten in de tuin wil, moet zelf aan de slag.