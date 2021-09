Man nuttigt te veel alcohol en botst met auto tegen boom in Volkel

Elke kilo textiel telt voor Udense basis­school­jeugd in Textiel Race: ‘Het is wel een wedstrijd, hè’

23 september UDEN - Voor de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van de Udense basisschool De Klimboom deze donderdagochtend geen lastige redactiesommen of ingewikkelde begrijpend leesteksten. In plaats daarvan luisteren de 35 kinderen naar een gastles van Pepijn Rademakers over de Textiel Race.