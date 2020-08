Man op straat doodgeschoten in Uden: twee verdachten opgepakt, zoektocht naar derde betrokkene

Oog in oog met de dader

Een getuige vertelt aan het Brabants Dagblad dat hij het slachtoffer op de kruising zag liggen, er was op dat moment al een vrouw bij die eerste hulp probeerde te verlenen. ,,Het slachtoffer lag op straat en had een wond ter hoogte van zijn hart. De vrouw die erbij zat vroeg of ik 112 wilde bellen. Omdat ik geen telefoon bij me had, wilde ik naar het dichtstbijzijnde huis toe. Maar terwijl ik het pad op liep, deed een man met een pistool in zijn hand de deur open.”