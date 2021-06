Man rooft offerblok van Kruisherenkapel in Uden leeg, maar staat op bewakingsbeelden

Museum SIEMei moet ineens 23.000 euro per jaar ophoesten: ‘Hebben nu écht meer geld nodig’

28 juni VEGHEL - Museum SIEMei op de Noordkade moet voortaan 23.400 euro huur per jaar betalen. De stichting vroeg daarom een subsidie aan bij de gemeente, maar kreeg nul op het rekest. ,,We redden het nog wel even, maar we hebben wel écht meer geld nodig.”