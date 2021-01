Man slikt prop met drugs in bij aanhouding in Veghel

Droogtrom­mel Venhorst vat vlam, buurman voorkomt erger

18 januari VENHORST - Met dank aan een attente buurman is een beginnende brand in een droogtrommel in Venhorst niet op de woning aan de Zonnedauw overgeslagen. De man liep brandwonden op aan zijn wijsvinger en pink en ademde rookgassen in. Hij is ter plaatse in de ambulance nagekeken, net als twee kinderen die in de woning aanwezig waren.