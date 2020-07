Man stak ex-vriendin naar eigen zeggen per ongeluk neer bij ruzie in Zijtaart

Moeder van Troost vanwege corona eerder terug naar Uden

16:58 UDEN - Eeuwenlang hebben Udenaren in tijden van tegenslag troost gezocht bij Onze Lieve Vrouw ter Linde. Omdat daar nu vanwege corona in Uden zeker behoefte aan is laat Museum Krona het uitgeleende beeldje eerder terugkeren. Vanaf 28 juli is de Moeder van Troost weer te zien.