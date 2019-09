Man uit De Mortel opgepakt voor neerschieten Boekelse man bij vechtpartij in Gemert

GEMERT - Een 20-jarige man uit De Mortel is maandagochtend opgepakt voor de schietpartij in Gemert op zondag 14 april. Daar raakte een 21-jarige man uit Boekel bij gewond. De verdachte meldde zichzelf bij de politie.

Op zondag 14 april rond 03.30 uur ontstond er op het Ridderplein in Gemert een vechtpartij met een flink aantal jongeren. Oorzaak zou een ruzie op een uitgaansavond zijn, maar de reden van de ruzie is onduidelijk. ,,Wij kregen de melding van deze vechtpartij, waarbij werd gezegd dat er mogelijk geschoten zou zijn", stelt de politie. Agenten troffen ter plaatse geen concrete aanwijzingen aan dat er een schietpartij was geweest. Wel werden er bloedsporen gevonden. De politie deed verder onderzoek naar de vechtpartij.

Enkele dagen later meldde een 21-jarige man uit Boekel zich bij de politie. Hij verklaarde neergeschoten te zijn tijdens de vechtpartij. Hij was in zijn onderlichaam te zijn geraakt. Dat had hij pas uren na het incident door, hij realiseerde zich volgens de politie niet dat hij door een echte kogel was geraakt.

Onderzoek