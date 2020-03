Man uit Keldonk besmet met coronavirus, burgemeester betuigt steun

‘t Zusje week volledig vega: ‘Laten zien dat je vlees en vis niet hoeft te missen’

11:01 UDEN - Bijna iedereen eet tegenwoordig wel eens een dagje geen vlees of vis. Restaurantketen ‘t Zusje gaat nog een stap verder en schrapt het even helemaal van de menukaart. In alle 27 restaurants komen in de ‘Nationale Week Zonder Vlees’ uitsluitend ‘groene gerechtjes’ op tafel, zoals een boerenfrietje stoof of een mini-pita met vegan döner.